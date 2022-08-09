以色列「破曉行動」 打破加薩兩支軍翼組織的三角衝突關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴素芬特拉維夫特稿）剛落幕的以巴衝突3天內速戰速決。有別於去年的激戰，哈馬斯（Hamas）選擇觀望，甚至敦促停火談判。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）展現軍事手腕，削弱伊斯蘭聖戰組織，贏得認可。

以色列5日對加薩走廊（Gaza Strip）發動代號為「破曉行動」（Operation Breaking Dawn）的精準攻擊，目的是削弱加薩第二大激進組織，伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）。伊斯蘭聖戰組織也不示弱，當晚開始向以色列密集發射火箭。這是自去年5月以色列與哈馬斯（Hamas）戰爭以來最激烈的以巴衝突。

這次衝突的導因是以巴之間在約旦河西岸（West Bank）的緊張局勢，數月來持續醞釀升溫。今年春天，來自西岸的巴勒斯坦肇事者使用自動武器、刀具和汽車發動一連串恐怖襲擊，造成19名以色列人死亡。以色列獨立日當天的一次襲擊中，兩名巴勒斯坦恐怖分子在居民多數屬極正統猶太教派的伊勒鎮（Elad）用斧頭砍死三名男子。

對此，以軍幾乎每晚在約旦河西岸進行突襲，逮捕武裝分子。最近以色列國家安全局（Shin Bet）和軍隊對哲寧（Jenin）地區聖戰分子武裝活動增加更提高警覺，得知伊斯蘭聖戰組織在約旦河西岸的負責人薩阿迪 （ Bassam al-Saadi）正努力恢復聖戰活動，並為該組織在約旦河西岸北部建立一支重要的軍事力量。

1日晚上，臥底以色列部隊進入哲寧難民營，突襲並逮捕薩阿迪及其助手。以往，加薩的伊斯蘭聖戰武裝分子會以火箭或步槍攻擊來報復成員被捕。這次隨著伊斯蘭聖戰組織發誓要為薩阿迪被捕報仇，以色列在加薩邊境對以色列居民實施一系列防備限制，設路障。

出於安全考慮，以色列2日封鎖加薩邊境附近的所有道路，暫停通往史德洛特（Sderot）地區的鐵路交通，關閉加薩出入以色列的艾瑞茲（Erez） 和卡倫沙隆（ Kerem Shalom ）過境點，防止包括食品和燃料在內的基本商品進入加薩地帶。來自加薩的醫療病人以及 14,000 名持有在以色列工作許可證的巴勒斯坦人也被禁止進出。

封鎖進入第4天後，以色列於5日先發制人，發動「破曉行動」空襲暗殺伊斯蘭聖戰組織在加薩北部的軍翼負責人加巴利（ Tayseer al-Jabari），並殺死該組織的另外10名武裝分子。據報導加巴利正參與策劃即將對以色列發動的重大襲擊，包括在邊境附近使用致命的反坦克導彈。

「破曉行動」展開不久後，拉皮德發表聲明說：「以色列政府不會允許加薩的恐怖組織在加薩附近地區設定議程並威脅以色列人民。任何試圖傷害以色列的人都應該知道：『我們會找到你的。』」

當晚伊斯蘭聖戰組織開始對以色列社區發動飛彈攻擊，連續3天共發射數百枚火箭，多數被以色列鐵穹防衛系統（Iron Dome）攔截，僅造成房屋財產和車輛損失及一名平民被彈片擊傷。

加薩的聖戰組織則損失慘重。3天內以軍摧毀了他們在加薩地帶的火箭和迫擊砲製造設施以及屬於該組織的火箭發射場，他們的北部指揮官及其所有高級安全官員也被殲滅。

這次激戰能迅速停火，顯現了以色列與加薩兩支軍事組織的三角關係以及後兩者之間的微妙平衡。伊斯蘭聖戰組織是加薩兩個主要激進組織中較小的一支，成員遠遠少於哈馬斯， 但它得到伊朗的直接財政和軍事支持，已成為對以色列進行火箭襲擊和其他對抗的推動力。

該組織成立於1981年，旨在約旦河西岸、加薩地帶和現在的以色列建立一個伊斯蘭巴勒斯坦國。它被美國國務院、歐盟和其他政府指定為恐怖組織。與哈馬斯一樣，伊斯蘭聖戰組織宣誓毀滅以色列。

哈馬斯於2007年從國際公認的巴勒斯坦自治政府 （Palestinian Authority）手中奪取了加薩的控制權，但其行動能力往往受限制，因為它負責處理貧困地區的日常事務。伊斯蘭聖戰組織沒有這樣的職責，扮演更激進的角色，有時甚至挑戰哈馬斯的權威。

自去年5月為期11天的戰爭之後，加薩邊境基本上一直很平靜，以色列也發放1萬4000個工作證讓加薩的巴勒斯坦人過境到以色列工作。以色列的這次行動很謹慎地不牽涉哈馬斯，避免戰爭擴大。哈馬斯由於需要負責加薩的民生問題，衡量參戰的代價太高，對這次的衝突一直袖手旁觀，不被捲入，反而施壓伊斯蘭聖戰組織停火。

在埃及、卡達（Qatar）和聯合國的努力協調和哈馬斯領導人的敦促下，受傷慘重的伊斯蘭聖戰組織7日與以色列達成停火協議。昨天加薩走廊的過境點隨著開放，讓燃料和補給物資運進加薩。

儘管是較小的派系，且處於哈馬斯的陰影之下，伊斯蘭聖戰組織與伊朗關係密切，有伊朗提供的資金和武器，包括能夠打擊特拉維夫和其他城市地區的遠程火箭。雖然基地在加薩，但在貝魯特和大馬士革也有領導人，與伊朗官員保持密切聯繫。以色列5日在加薩展開行動時，該組織的最高領導人納哈拉 （ Ziad al-Nakhalah ） 正在德黑蘭會見伊朗官員。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「破曉行動」的速戰速決讓拉皮德和國防部長甘恣（Benny Gantz）獲得以色列人民很高認可，也讓上任不久的看守總理展現他有領導軍事和維持國家安全的能力。根據以色列電視12頻道 （Channel 12） 昨天的最新民調，68%受訪者對拉皮德此次行動的處理感到滿意。

從政之前，拉皮德是一名中間派的電視節目主持人和作家，許多以色列人認為他缺乏領導至關重要的安全背景。這次的「破曉行動」也許讓這些人改觀，增強他在11月選舉的競爭力。（編輯：黃自強）1110809