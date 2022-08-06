土耳其通膨巨浪來襲 民眾縮衣節食囤貨過日[影]

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其通貨膨脹率飆升，萬物齊漲，民眾苦不堪言，有學生吃即食品度日，離鄉背井工作者大減探親次數，也有民眾嘆基本物資都成奢侈品或擔心物價一夜翻倍，連買數包日常用品囤貨。

土耳其政府日前公布數據顯示，7月通貨膨脹年增率飆升79.6%，創下24年新高，卻未真切反映土耳其人購買力遭大幅侵蝕的剝奪感。

一般認為，實際通膨率恐怕高於官方數據，其中交通運輸及食品價格大幅上揚，讓許多土耳其民眾直喊吃不消，家庭主婦跑數間超市比價，一家子少上館子，婚禮禮金也薄了。

「除了油價上漲，路上車輛減少外，其他物價也漲得太快了，薪水既沒有跟著調升，公司也沒有按時調薪」，資深導遊雷曼（Levent）今天對中央社說道。在觀光勝地石頭城（Cappadocia）執業多年，雷曼一家過去每個月都回安卡拉探望雙親，如今已經4個月沒有回家。

從事零售業的艾克瑞（Ekrem）說，過去民眾總是大包小包、幾公斤幾公斤的買，毫不手軟，結帳也不到100里拉，現在頂多買個1或2公斤，起司、甜點、零食及汽水等非必需品就得精打細算。「看著社區居民以及家人生活的變化，只能說基層民眾真是為了麵包而工作著。」

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，能源與糧食價格飆升。土耳其並非唯一受到通膨衝擊的國家，但是土國高度仰賴能源進口，加上總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅持逆向操作，調低利率，通膨率因此居高不下。土耳其里拉兌美元和歐元匯價也在去年底跌至歷史低點。

艾爾段雖然鐵了心不升息抑制通膨，但是繼今年1月將基本工資調升50%至4250里拉（約新台幣7100元）後，7月再次將基本工資提高30%至5500里拉。分析人士指出，基本工資調升，適用於營建、飯店及零售等產業的數百萬名勞工，預計會對所有產業的薪資產生連鎖反應，恐怕將惡化通膨。

伊斯坦堡烏斯庫達區（Uskudar）童書店店員艾欣（Esin）就是領基本工資的員工之一。幾乎被飆高物價壓垮的她坦言，通膨仍嚴重影響生活，基本生活物資都成奢侈品，「狀況很糟」。

眼見民眾勒緊褲帶過日，艾爾段信心喊話表示，通膨預計在明年2月至3月降至「適當」水準。土國國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）3日接棒打強心針：「我們正在採取重要措施抑制通膨。」

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內巴蒂說，除非發生異常情況，通貨膨脹率將在今年12月開始下降，明年1月至3月緩解趨勢將更加明顯。此外，「我們正在為冬季做準備。已採取措施增加小麥及大麥庫存」。能源部正在增加天然氣儲量；稽查價格的作業也仍在持續。

話雖如此，民眾忍受高物價已久，不滿將反映在對艾爾段的支持度。距離明年6月的總統及國會大選僅剩不到一年，政府能否儘速遏制物價上揚壓力，帶國家走出債台高築的財政困境，是自詡「利率敵人」艾爾段首先要面對的難題。（編輯：馮昭/陳惠珍）1110806

根據官方數據，土耳其7月「交通運輸」類消費者物價指數年增率漲幅最大，高達119.11%。圖為薩卡里亞省一處加油站，攝於7月30日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年8月6日