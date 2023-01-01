聯合國徵詢國際法院意見 巴勒斯坦樂見以色列譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約旦河西岸雷馬拉31日綜合外電報導）聯合國大會投票通過，徵求國際法院就以色列占領巴勒斯坦領土的法律後果提供意見。巴勒斯坦今天對此表達樂見；以色列則予以譴責。

路透社報導，聯合國大會（General Assembly）昨天的投票對本週上任的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是一項挑戰，他所領導的以色列新政府將擴張屯墾區列為優先要務，新政府成員包括要求併吞被以色列占領約旦河西岸土地的政黨。

尼坦雅胡透過視訊表示：「猶太人不是自己土地的占領者，也不是永恆之都耶路撒冷的占領者，任何聯合國決議都不能扭曲這一歷史真相。」他還說以色列不會受這種「卑劣決定」的約束。

巴勒斯坦人尋求在被占領的約旦河西岸、加薩走廊（Gaza）和東耶路撒冷等土地建立國家。大多數國家認為在占領區建立屯墾區是非法的，但以色列基於聖經和歷史淵源為由，反對這一看法。

總部位於海牙的國際法院（International Court of Justice），也被稱為世界法院（World Court）是處理國家間爭端的聯合國最高法院。儘管國際法院無權執行，但裁決具有約束力。

聯合國大會要求國際法院就以色列「占領、屯墾和併吞…包括旨在改變耶路撒冷聖城人口結構、特徵和地位的措施」的法律後果提供意見。

尼坦雅胡的新政府成員誓言將透過發展計畫、預算和授權數十個未經許可的地點，擴大興建屯墾區。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1120101