韓國務總理任命案過關 金民錫：優先要務是重振經濟

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（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國國會今天表決通過國務總理提名人選金民錫的任命案。這為自由派總統李在明6月3日勝選後組成新內閣鋪平道路。

韓聯社報導，國會今天召開全體會議，不記名表決「關於批准任命金民錫為國務總理議案」。

最大在野黨「國民力量黨」因持反對意見，集體缺席表決，隸屬執政黨「共同民主黨」、「祖國革新黨」及「進步黨」的179名議員參加會議。這項議案最終以173票贊成、3票反對、3票無效通過。

韓國總統李在明6月4日提名金民錫出任國務總理，並於6月10日向國會提交任命案。隨著任命案獲國會通過，金民錫將成為李在明政府的首任暨韓國第49任總理。

路透社報導，金民錫是資深國會議員，也是李在明的政治盟友。他曾表示，若他出任總理，重振經濟將是他上任後的首要任務。

另據韓聯社報導，李在明今天在就職屆滿月記者會上針對韓日合作問題表示，韓國和日本可以合作的領域很多，例如因應北韓核試驗及試射彈道飛彈等安全問題、經濟問題等。

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李在明指出，韓日之間存在不少敏感議題，但兩國比鄰而居，同屬自由民主陣營，也同樣面臨北韓武力威脅，並與美國有特殊同盟關係，兩國在戰略、軍事利益方面也有許多重疊。

他強調，不應將合作與過往歷史及獨島爭議混為一談，應保持「即使右手在較勁，左手也要相握」的靈活與理性態度。他也說，完全贊同明確定位韓日關係的提議。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140703