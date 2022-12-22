尼坦雅胡下台一年半再掌權 組以色列史上最右內閣

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以色列鷹派政壇老將尼坦雅胡（前中）21日宣布組成新閣，將成為以色列歷史上最右翼聯盟領導人。（圖取自facebook.com/Netanyahu）

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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列鷹派政壇老將尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布組成新閣，他將成為以色列歷史上最右翼聯盟領導人，下台18個月後重新掌權。

綜合法新社和路透社報導，尼坦雅胡在11月1日勝選後，組建一個由極端正統猶太教政黨和極右陣營所支持的內閣。

為解除前所未見的政治僵局，以色列不到4年裡舉行5次選舉，2021年被趕下台的尼坦雅胡力圖東山再起，籌組一個意識形態與前朝截然不同的新政府。

正在法院對抗涉貪指控的尼坦雅胡是以色列建國以來當總理時間最長的人，1996年到1999年間首次出任總理，並於2009年至2021年寫下長達12年的執政紀錄。

尼坦雅胡辦公室發表聲明指出，趕在組閣期限截止前幾分鐘，尼坦雅胡在電話告知總統赫佐格（Isaac Herzog）「組閣已達標」。

聲明證實，尼坦雅胡所屬的右翼聯合黨（Likud Party）將與主要的極端正統猶太教政黨和極右的「宗教錫安主義」（Religious Zionism）聯盟組成新政府。

有政治分析家之前預測，73歲的尼坦雅胡很快就能宣布新政府成立，因為右翼聯合黨與右翼夥伴有相同的意識形態立場。

但組閣談判過程一拖再拖，尼坦雅胡不得不應付夥伴提出的內閣職位要求，其中最具爭議者就是承諾把國家安全部交給猶太力量黨（Jewish Power）黨魁班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）。班吉維爾長年針對阿拉伯人發表煽動性言論。

尼坦雅胡今天說，在與宗教和極右翼聯盟夥伴展開好幾週意外艱難的談判後，總算達成組閣協議。

尼坦雅胡在推特（Twitter）推文說：「我已設法完成任務（組建政府）。」以色列總統赫佐格的發言人證實已收到尼坦雅胡的聲明。

「紐約時報」指出，尼坦雅胡是以色列歷來掌權最久的總理，只要國會通過他這次所籌組的執政聯盟，將是他僅卸任18個月後重新上台。由於他找的盟友是政壇光譜最右翼，外界憂心新內閣恐會讓以色列偏離自由民主機制。

紐時認為，尼坦雅胡將領導的新內閣是一個由6個黨派組成的鷹派聯盟，聯盟成員尋求顛覆現有司法體系，為捲入涉貪訴訟的尼坦雅胡釜底抽薪；聯盟成員還要限縮在以色列所占約旦河西岸內的巴勒斯坦人自治權，並想進一步強化以色列鮮明的猶太色彩，獨尊虔誠的猶太教徒。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1111222