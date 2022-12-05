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布林肯警告尼坦雅胡 勿併吞約旦河西岸或屯墾

2022/12/5 13:50（12/5 14:16 更新）
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美國國務卿布林肯誓言反對以色列併吞約旦河西岸或在當地的屯墾行動。（路透社）
美國國務卿布林肯誓言反對以色列併吞約旦河西岸或在當地的屯墾行動。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天誓言反對以色列併吞約旦河西岸或在當地的屯墾行動，但承諾會從行動而非個人性格來評判即將上任、由前總理尼坦雅胡領導的新政府。

法新社報導，在與包括「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）在內的極右翼達成聯合政府協議後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計將在數天內重新掌權。「宗教錫安主義黨」預料會獲派主管約旦河西岸屯墾區的職位。

布林肯（Antony Blinken）接受美國左傾親以色列倡導組織J Stree訪問時，向這位以色列老牌領袖道賀。尼坦雅胡曾與美國多任民主黨政府發生衝突。

布林肯說：「我們將根據其奉行的政策、而非個人性格，來衡量這個政府。」

他說，無論希望多麼渺茫，總統拜登政府會「努力不懈」，維護巴勒斯坦建國希望。

布林肯說：「我們還將持續果斷地反對任何破壞兩國解決方案前景的行動，包括但不限於屯墾區擴張、併吞約旦河西岸的動作、破壞聖地的歷史現狀、拆除和驅逐，以及煽動暴力等。」

他說，拜登政府將堅持「核心民主原則，包括尊重 LGBTQ權利，以及對以色列所有公民行使司法平等」。

尼坦雅胡聯合政府中的極右翼團體將包括「諾安黨」（Noam），其領導人馬歐滋（Avi Maoz）堅決反對 LGBTQ權利。尼坦雅胡已表示，耶路撒冷的驕傲遊行將繼續進行，這與矢言取消遊行的馬歐滋矛盾。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111205

以色列大選11月初塵埃落定，尼坦雅胡重掌政權。（路透社）
以色列大選11月初塵埃落定，尼坦雅胡重掌政權。（路透社）
#以色列
#布林肯
#尼坦雅胡
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