荷蘭跟進其他歐洲國家 公務手機禁TikTok
2023/3/21 21:29（3/21 21:57 更新）
荷蘭內政部21日表示，荷蘭公務員不准在公務手機使用中國短影音應用程式TikTok的禁令將會很快實施。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社阿姆斯特丹21日綜合外電報導）荷蘭內政部今天表示，荷蘭公務員不准在公務手機使用中國短影音應用程式TikTok的禁令將會很快實施。此舉跟進其他歐洲國家的類似決定。
路透社報導，荷蘭內政部表示，不鼓勵公務員拿政府配發的手機，使用「針對荷蘭和荷蘭利益展開攻擊性網路計畫國家」的所有應用程式。
荷蘭情報與安全總局（AIVD）上個月將中國、俄羅斯、伊朗和北韓列入具有這種攻擊性網路計畫、製造間諜活動風險的名單中。
比利時本月也禁止聯邦政府僱員的手機和電腦下載中國北京字節跳動公司（ByteDance）旗下的TikTok。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120321
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