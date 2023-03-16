國家安全為首要考量 英國即刻禁止公務手機使用TikTok

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英國內閣辦公室部長陶敦16日宣布，中央政府人員將不得在公務手機使用TikTok，禁令即刻生效。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）英國內閣辦公室部長陶敦今天在國會宣布，中央政府人員將不得在公務手機使用中國短影音用程式TikTok，禁令即刻生效。

陶敦（Oliver Dowden）表示，英國網路安全專家的評估結果「清楚顯示」，TikTok可能對敏感的政府資訊構成風險。此前英國許多政府部會已引進「預先核准清單」制度，也就是公務手機僅能安裝清單上列舉、安全性已通過檢驗的應用程式，現在這個制度將擴及「所有政府部會」。

陶敦宣布，中央政府部會公務手機禁止使用TikTok，這是符合比例原則的決策。禁令未擴及政府官員、職員和一般大眾的私人手機。不過，政府仍建議個人在使用任何社群媒體平台前，謹慎評估安全風險；官員也將持續聽取簡報，瞭解如何保護個人裝置的資料安全。

陶敦指出，在極少數出於業務需求的情況下，公務手機將可使用TikTok，但這些少數個案需事先經安全團隊逐案審核。

陶敦強調，英國的政策與美國、加拿大、歐洲聯盟（EU）等盟友一致，「國家安全一定是最優先考量」。

TikTok的母公司為「北京字節跳動」（ByteDance）。公司內部資料顯示，中方有能力自中國境內取得並運用海外TikTok使用者的個人數據。儘管TikTok團隊近期在歐美政壇和相關政府部會積極遊說其產品的安全性，各界仍疑慮未消。

美國多數州、加拿大、比利時、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已禁止在公務裝置使用TikTok。印度則早在2020年6月即基於國家安全考量全面禁用TikTok。

TikTok昨天證實，美國政府已建議TikTok與「北京字節跳動」分道揚鑣，以免在美國遭封殺。

主責安全事務的英國內政部次長級官員圖根哈特（Tom Tugendhat）近日接受媒體採訪時透露，政府已責成「國家網路安全中心」（NCSC）評估TikTok的安全風險。他說，英國必須確保手機不會成為間諜軟體。

不過，情報與國安機構「英國政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）去年10月指出，是否在私人裝置使用TikTok應是個人在瞭解相關安全風險後的自主決定，而任何決定都有代價。NCSC隸屬GCHQ。（編輯：高照芬）1121316