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跟進英美 紐西蘭宣布禁國會裝置使用TikTok

2023/3/17 11:55（3/17 12:28 更新）
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紐西蘭政府官員17日表示，將禁止所有能存取國會網絡的裝置使用TikTok。（圖取自Unsplash圖庫）
紐西蘭政府官員17日表示，將禁止所有能存取國會網絡的裝置使用TikTok。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）紐西蘭政府官員今天表示，基於網路安全考量，紐西蘭將禁止所有能存取國會網絡的裝置使用熱門短影音應用程式（App）TikTok。

綜合路透社與法新社報導，紐西蘭國會事務處首席執行官龔薩雷茲-孟蒂羅（Rafael Gonzalez-Montero）說，所有可以存取紐西蘭國會網絡的裝置3月底之前將禁用TikTok。

由於擔憂北京字節跳動（ByteDance）旗下TikTok用戶資料最終可能落入中國政府手中，損及西方的安全利益，TikTok受到的審查與日俱增。

英國昨天禁止政府公務手機使用TikTok，禁令即刻生效。美國政府機關公務裝置也要在3月底前全面移除TikTok。

龔薩雷茲-孟蒂羅在致路透社的電子郵件中表示，在聽取資安專家意見、政府內部討論，並與其他國家商議過後，做出這項決定。

他說：「鑑於這項資訊，國會事務處認定，在紐西蘭國會目前環境下，這樣的風險是無法接受的。」

他補充說，需要TikTok這款應用程式來執行工作的人，可以特別安排。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120317

#TikTok
#紐西蘭
#字節跳動
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