更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菲律賓前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備
首頁 / 國際
TikTok風波
新聞專題
TikTok風波1/92
首頁 / 國際

TikTok執行長作證美國會前 母公司字節跳動涉監視美記者

2023/3/19 07:42（3/19 08:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國司法部與聯邦調查局傳出正針對TikTok母公司字節跳動涉嫌監視美國記者進行調查。（中新社）
美國司法部與聯邦調查局傳出正針對TikTok母公司字節跳動涉嫌監視美國記者進行調查。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）TikTok執行長周受資將出席美國眾議院能源暨商業委員會聽證會，向國會說明TikTok現況。就在聽證會前夕，傳出美國司法部與聯邦調查局正針對TikTok母公司字節跳動涉嫌監視美國記者進行調查。

根據眾議院議程，周受資將於美東時間23日上午出席眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會，美國眾議員將藉此機會就TikTok與中國的關係、網路隱私與安全性，以及對兒童的影響提出質詢。

在周受資即將前往國會作證前夕，美國媒體引述知情人士指出，美國司法部、聯邦調查局（FBI）正在調查字節跳動（ByteDance）涉嫌利用TikTok監控美國公民，其中包括數名報導科技產業的記者。

紐約時報（New York Times）報導，這次美國司法機構的調查始於去年年底。去年10月富比世（Forbes）曾披露字節跳動涉嫌利用TikTok監視美國公民，字節跳動於12月承認員工不當獲取美國用戶數據。當時撰寫這篇文章的記者表示，自己是遭字節跳動追蹤的其中一人。

擔憂TikTok用戶的隱私，傳出美國官員已建議TikTok與字節跳動分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。TikTok隨後證實這項傳聞。周受資接受華爾街日報（The Wall Street Journal）訪問時表示，出售TikTok並非解決之道。周受資不願透露字節跳動創始人是否願意出售。

美國不少國會議員對TikTok使用者數據遭中國官員利用或濫用感到擔憂。10多位跨黨派聯邦參議員7日提出「限制危及資通訊技術安全威脅法案」（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act），法案賦予政府新權力，若TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。

對於這項提案，白宮已經表達支持。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）發出聲明指出，這項提案「將賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務…導致美國民眾的敏感數據和我國國家安全暴露於風險之中」。（編輯：馮昭）1120319

#美國
#TikTok
#國會
延伸閱讀
國家安全為首要考量 英國即刻禁止公務手機使用TikTokTikTok新款濾鏡讓人換張超模臉 專家警告美貌迷思美情報首長：中國可透過TikTok控制數據 影響對台論述劍指TikTok 美國參議員將提案立法禁外國科技產品
周受資
TikTok執行長周受資3月赴美國會作證 共和黨關切安全隱私
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
華郵：拜登逼TikTok出售 會再遇川普相同難題