TikTok存隱私安全隱憂 BBC促員工公務機禁用

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天表示，已告知員工刪除中國短影音應用程式TikTok，除非有公務上的需要。在資訊蒐集疑慮下，西方機構對TikTok採取日益強硬的態度。

BBC報導，公司昨天寄了一則訊息給員工，寫道：「我們不建議在BBC公司設備內安裝TikTok，除非有正當的公務理由。」

BBC又說：「如果不是因為公務理由而需要TikTok，應該刪除TikTok。」

TikTok的母公司是北京字節跳動（ByteDance）。西方當局擔憂使用者個資會遭到中國官員利用或濫用，對TikTok採取愈來愈強硬的態度。

英國16日跟進歐洲聯盟（EU）與美國，以安全為由宣布禁止政府設備使用TikTok。

BBC今天告訴法新社，BBC「非常嚴正看待我們系統、資料與人員的安全與保障」。

BBC又說，公司仍然允許出於編輯和行銷目的在公司設備上使用TikTok，但「我們將繼續監視和評估情況」。

BBC為吸引新的閱聽眾，在這個應用程式上推出多個網頁，且官方帳號追蹤者達到440萬人。

字節跳動長久以來一直堅稱並沒有把數據存放在中國，也沒有與北京當局分享數據。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120321