更多編輯台推薦新聞：
銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
上午9時45分中部地震 預測震度3級以上
首頁 / 國際
TikTok風波
新聞專題
TikTok風波1/93
首頁 / 國際

TikTok存隱私安全隱憂 BBC促員工公務機禁用

2023/3/21 08:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天表示，已告知員工刪除中國短影音應用程式TikTok，除非有公務上的需要。在資訊蒐集疑慮下，西方機構對TikTok採取日益強硬的態度。

BBC報導，公司昨天寄了一則訊息給員工，寫道：「我們不建議在BBC公司設備內安裝TikTok，除非有正當的公務理由。」

BBC又說：「如果不是因為公務理由而需要TikTok，應該刪除TikTok。」

TikTok的母公司是北京字節跳動（ByteDance）。西方當局擔憂使用者個資會遭到中國官員利用或濫用，對TikTok採取愈來愈強硬的態度。

英國16日跟進歐洲聯盟（EU）與美國，以安全為由宣布禁止政府設備使用TikTok。

BBC今天告訴法新社，BBC「非常嚴正看待我們系統、資料與人員的安全與保障」。

BBC又說，公司仍然允許出於編輯和行銷目的在公司設備上使用TikTok，但「我們將繼續監視和評估情況」。

BBC為吸引新的閱聽眾，在這個應用程式上推出多個網頁，且官方帳號追蹤者達到440萬人。

字節跳動長久以來一直堅稱並沒有把數據存放在中國，也沒有與北京當局分享數據。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120321

#BBC
#TikTok
#中國
BBC
BBC將主持人停職掀波瀾 英財相籲恢復民眾信任感前國腳批難民政策節目遭BBC撤 蘇納克出面緩頰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
TikTok執行長赴美國會作證前 母公司字節跳動涉監視美記者