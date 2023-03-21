更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮萬榮地震連4起 氣象局：未來2天防餘震
首頁 / 國際
TikTok風波
新聞專題
TikTok風波1/94
首頁 / 國際

TikTok美中夾縫求生下 全美活躍用戶突破1.5億

2023/3/21 11:45（3/21 12:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
TikTok在美國的每月活躍用戶至3月已增長至1.5億人。（圖取自Unsplash圖庫）
TikTok在美國的每月活躍用戶至3月已增長至1.5億人。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）短影音分享應用程式（App）TikTok今天表示，目前在美國的每月活躍用戶已從2020年的1億人增長至1.5億人。

根據眾議院議程，TikTok執行長周受資將於23日上午出席眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會，美國眾議員將藉此機會就TikTok與中國的關係、網路隱私與安全性，以及對兒童的影響提出質詢。

17日又有6名聯邦參議員支持一項跨黨派立法，賦予總統拜登以國家安全為由禁止TikTok的新權力。TikTok上週表示，拜登政府要求中國持股人出脫對TikTok的持股，否則這個熱門短影音分享平台將面臨美國封殺。

TikTok在美國面臨的壓力日益增加，包括國會有許多人擔心美國用戶個資恐落入中國政府手中，呼籲禁用這款App。TikTok在2021年9月表示，全球每月活躍用戶突破10億大關。

TikTok最新的用戶數據凸顯這款App大受歡迎，尤其是在美國年輕人之中。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴彭博（Bloomberg News），禁用TikTok可能造成政治後果。

一些TikTok的內容創作者本週將前往華府，說明當局不應該禁止這款App的原因。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120321

#TikTok
#美國
#雷蒙多
延伸閱讀
TikTok執行長赴美國會作證前 母公司字節跳動涉監視美記者TikTok存隱私安全隱憂 BBC促員工公務機禁用為搶選票難戒TikTok 比利時政治人物改配專用機
TikTok
國家安全為首要考量 英國即刻禁止公務手機使用TikTokTikTok被要求脫離中國母公司 北京批美無理打壓
雷蒙多
中國：對美商務部長訪中持開放態度美參議員提法案禁TikTok 白宮表歡迎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
TikTok存隱私安全隱憂 BBC促員工公務機禁用