TikTok在美存滅之戰 執行長國會作證面臨嚴酷盤問

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）短影音分享應用程式（App）TikTok疑似和中國政府有關係，其執行長周受資今天面對抱持懷疑態度的美國議員時，得為此一廣受歡迎App在美國的存滅而戰。

法新社報導，新加坡籍、40歲的周受資上午10時（格林威治標準時間下午2時）將在具影響力的眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證，接受共和、民主兩黨議員盤問。他們擔心北京可能透過TikTok從事間活動或進行大外宣。

北京字節跳動公司（ByteDance）旗下TikTok在西方各國蒙受巨大壓力，美國、歐洲聯盟執行委員會（European Commission），以及英國、加拿大政府官員都已被迫從他們的裝置中刪除這個應用程式。

英國廣播公司（BBC）21日也告知員工刪除手機裡的TikTok。

TikTok面臨的最嚴重威脅發生在美國。美國總統拜登政府已經下達最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

TikTok在美國擁有1億5000萬用戶，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力，它同時也是點閱僅次於串流平台Netflix的娛樂來源。政府對媒體公司祭出禁令、關閉這樣一個應用程式，在美國是史無前例舉措。

根據委員會公布的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「讓我明確表示：字節跳動不是中國或任何其他國家的代理人。」

「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

儘管他提出保證，在華府的形勢似乎對周受資不利。包括一項白宮支持法案在內，數項立法已為關閉這個應用程式舖平道路。

眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表示：「美國人應當知道他們隱私遭受危害的程度，以及他們的資料因為北京字節跳動公司旗下TikTok與中國的關係而遭到操控的程度。」

共和黨籍的羅傑斯還說：「更糟糕的是，我們知道諸如TikTok之類的科技巨擘運用有害演算法剝削兒童賺取利潤，並且讓他們曝露在網路上的危險內容之中。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120323