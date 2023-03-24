TikTok執行長出席美國會聽證 未能緩解生存危機

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）短影音分享應用程式（App）TikTok被控與中國有關係，並對青少年構成危害，其執行長周受資今天遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。

法新社報導，現年40歲、新加坡籍的周受資受到共和黨與民主黨議員異常尖銳地盤問。議員們擔心，北京可能把TikTok當成間諜活動和蒐集數據的平台，並用以暗中協助中國共產黨。

哈佛大學畢業的周受資經歷艱辛的數小時，仍未能緩解TikTok在美國的生存威脅。這款App正試圖撐過白宮下達的最後通牒，公司的中國所有者必須出售他們在這款應用程式的股權，否則TikTok在美將面臨徹底遭禁的命運。

在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）上午的會議中，議員們不給周受資喘息機會，一直不給他機會進一步闡述答案，或是讓他吹噓TikTok多受全球年輕人歡迎。

周受資在開場時告訴議員：「（TikTok的中國母公司）字節跳動並非中國政府擁有或受其控制，是一家私人公司。」

「我們相信，需要的是清楚、透明且廣泛適用於所有科技公司的規範。所有權並非因應這些疑慮的核心。」

但共和黨籍的委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在開始聽證時表示：「TikTok屢次選擇加強控制、監控和操縱的路線。你們的平台應該被禁。」

羅傑斯還說，美國1億5000萬TikTok用戶「是中國共產黨可以蒐集敏感資訊，並控制我們最終將看到、聽到和相信什麼」的對象。

眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）則說：「你們的技術確實導致死亡。」畢里拉基斯指向觀眾席的一家人，這個家庭的兒子死於一場火車慘劇，家人認為與他使用TikTok有關。

TikTok在美國每月用戶達1億5000萬，已經成為對文化極具影響力的平台，對年輕人尤其具有影響力。美國政府若對TikTok祭出禁令，將是一項針對媒體公司的空前舉措。（譯者：楊昭彥）1120324