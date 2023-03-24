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英政府公務機禁用TikTok後 國會基於安全也跟進

2023/3/24 01:42（3/24 07:38 更新）
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英國國會23日對中國短影音應用程式（App）TikTok下達禁令。（圖取自Unsplash圖庫）
英國國會23日對中國短影音應用程式（App）TikTok下達禁令。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國國會今天跟進政府作法，對中國短影音應用程式（App）TikTok下達禁令，讓議員們不能再透過國會網路連上TikTok。

與此同時，TikTok因被控與北京的共產黨政府有關，執行長周受資正在美國國會接受議員們不友善的盤問。

法新社報導，英國國會上下議院表示，TikTok「將遭所有國會裝置及國會網路封鎖」，並稱「網路安全是國會第一要務」。

熱中使用TikTok的個別議員之後還是能在私人手機上使用這款App，但連結國會本身的Wifi網路時，將無法使用。

英國政府上週宣布，基於安全考量，禁止在公務機使用TikTok，與歐洲聯盟（EU）和美國的做法一致。

能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）在TikTok上有1萬4000多人追蹤，他說自己的公務機將遵守禁令，但還是會在私人手機上使用TikTok。（譯者：楊昭彥）1120324

#英國國會
#TikTok
#夏普斯
周受資
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