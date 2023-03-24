美議員指TikTok淪中共工具 批執行長周受資答問閃躲[影]

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TikTok執行長周受資（前）23日遭到美國兩黨國會議員嚴厲質問，議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。（路透社）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）熱門短影音應用程式TikTok執行長周受資今天在美國國會面臨嚴厲質問，議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。

中國科技公司北京字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok本週動作頻頻，期望說服美國民眾和國會議員，這款應用程式（App）能創造經濟價值，且支持言論自由；不過美國國會議員反而響應封殺TikTok的呼聲，指控TikTok從事情蒐和欺騙行為。

路透社報導，這是周受資首度親上火線赴國會作證。

整體而言，美國國會議員說，周受資在中國相關議題和針對孩童的內容方面，回答多所迴避，民主黨籍聯邦眾議員卡德納斯（Tony Cardenas）談到周受資在整場聽證會的答覆時，更說他「善以言辭閃躲問題」。

民主黨籍聯邦眾議員卡斯托（Kathy Castor）在眾院能源暨商業委員會聽證會上表示：「TikTok的設計原本可以盡量減少對孩童造成傷害，卻為了利潤，做出積極讓孩童上癮的決定。」

周受資用事情很「複雜」來回應許多尖銳問題。他並未宣布任何保護隱私的新舉措，而是解釋正在採取的行動，但這些行動都未能平息外界批評聲浪。

共和黨籍能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）為聽證會定調說：「TikTok蒐集了幾乎所有可以想像得到的數據點，從用戶所在位置，到他們打字和複製的內容、交談對象，以及生物辨識數據等。」

她說：「我們不相信TikTok會接受美國價值觀，即自由、人權和創新的價值觀。」她還說，中國共產黨能利用TikTok作為「操縱整個美國的工具」。

民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）昨天表示，又有2名參議員支持他與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）提出的跨黨派法案，這項法案希望賦予總統拜登政府新的權力來禁用TikTok，目前累計獲得10名民主黨人和10名共和黨人支持。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120324

影片來源：House Committee on Energy and Commerce