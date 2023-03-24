美猶他州開先例 未成年使用社群媒體須父母同意

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美國猶他州州長柯克斯23日簽署法案，18歲以下青少年使用社群媒體須先獲得父母同意。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）猶他州今天成為美國第1個要求社群媒體對18歲以下兒童使用帳號須先獲父母同意的州，這給Instagram和TikTok等平台帶來驗證用戶年齡的負擔。

法新社報導，這道將在明年3月生效的立法，是為了因應青少年日益沉迷社群媒體的疑慮，以及網路霸凌、剝削和兒童個人資訊收集所構成的安全風險。

然而，這樣的法案引發科技公司和公民自由團體提出警告，認為這可能限制遭主流邊緣化的青少年獲得線上資源的機會，以及對言論自由產生深遠影響。

猶他州（Utah）州長柯克斯（Spencer Cox）今天在一場儀式簽署2份相關法案。他在推特（Twitter）發文表示：「我們不再願意讓社群媒體公司繼續傷害我們年輕人的心理健康。」

這些法案還要求社群媒體公司允許未成年人的帳號對他們的父母完全開放，並新增預設的「宵禁」功能，封鎖未成年人跨夜使用帳號。

此外，如果社群媒體公司針對18歲以下的用戶使用「上癮演算法」，依照法案將被處以罰款，父母也更容易以財務、生理或情感受傷害為由對社群媒體公司提告。

美國加州已經實施網路安全法，內容包括對未成年人預設嚴格的隱私設定；但猶他州的法律更進一步。

俄亥俄州和康乃狄克州等州的立法者也正在制定類似法案。

包括Instagram和TikTok在內的平台，則已經採用更多讓父母能管控的措施，例如限制傳訊和對使用時間設定上限。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120324