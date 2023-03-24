TikTok執行長首赴美國會作證 議員質問有害內容

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美國國會議員23日在國會聽證會上，就中國短影音應用程式TikTok對青少年的巨大影響力質問TikTok執行長周受資（圖）。（路透社）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國會議員今天在國會聽證會上，就中國短影音應用程式TikTok對青少年的巨大影響力質問TikTok執行長周受資，並指責TikTok提供有害內容，為年輕用戶帶來「情緒困擾」。

美國國會議員正施壓總統拜登政府在全美封殺中國科技公司北京字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok，這款熱門應用程式正處於發展上的關鍵時刻。

路透社報導，這是周受資首度赴國會作證，民主、共和兩黨議員質問他，中國政府是否能夠取得美國用戶數據，並要求他解決TikTok上有害內容的案例。

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在聽證會上率先表示，在TikTok創建帳號的短短數分鐘內，演算法便宣傳自我傷害和飲食失調的內容，慫恿用戶從事種種可能對孩童生命安全構成風險的「危險」挑戰。

和其他社群媒體一樣，TikTok長期以來因為內容監管問題被外界拿放大鏡檢視。對抗仇恨言論和不實訊息的英國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）去年12月發布報告表示，TikTok能用飲食失調和自我傷害的內容「轟炸」年僅13歲的孩子。

無獨有偶，企業究責組織Eko表示，根據研究，TikTok上包含自殺內容的熱門話題標籤已累積超過100萬則貼文，瀏覽次數更高達88億次。

民主黨籍聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）說，TikTok上的內容「加劇了孩童情緒壓力的感受」。

周受資作證時說，雖然「絕大多數」TikTok用戶都超過18歲，公司仍投資於種種措施來保護年輕用戶。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，美國13到17歲青少年中，有67%使用TikTok；所有青少年中，有16%自稱幾乎一直在使用TikTok。

TikTok近期推出更多家長控管工具，本月稍早還說正在研發一種功能，能讓家長阻擋青少年看到含有某些字眼或話題標籤的影片，目前處於研發初期階段。

共和黨籍聯邦眾議員賴塔（Bob Latta）在聽證會上提到，一名10歲女孩因仿效TikTok上的影片從事所謂「昏迷挑戰」，害自己窒息喪命。

賴塔說，TikTok不應受1996年通過的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保護。這條法律大致讓線上平台對於用戶生成的內容享有免責權。

周受資則表示，這類事件「令人震驚」，還說TikTok禁止從事危險的挑戰。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120324