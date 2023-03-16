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被禁或脫離中國母公司 TikTok證實美建議二選一

2023/3/16 13:44（3/16 14:37 更新）
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TikTok 15日證實，美國官員已建議TikTok與中國母公司「字節跳動」分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。（圖取自Pixabay圖庫）
TikTok 15日證實，美國官員已建議TikTok與中國母公司「字節跳動」分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社舊金山15日綜合外電報導）廣受歡迎的影音分享應用程式（App）TikTok今天證實，美國官員已建議TikTok與中國母公司「字節跳動」（ByteDance）分道揚鑣，以免面臨在美國遭封殺的命運。

包括歐洲聯盟和美國在內的西方強權擔心使用者數據遭中國官員利用或濫用，因此對這款App採取愈來愈強硬的立場。

TikTok發言人告訴法新社：「如果目標是保護國家安全，就不應該有發布禁令或撤資的呼聲，因為這兩種選擇都無法解決數據存取和傳輸等全面性的業界議題。」

「我們依舊有信心，解決國安問題的最佳方式，是為美國使用者數據和系統提供透明、以美國為據點的保護，並提供牢靠的第三方監控、審查和驗證。」

「華爾街日報」等美國媒體今天稍早報導，白宮設下最後通牒：如果TikTok要繼續作為字節跳動的一部分，就將面臨在美國遭禁的命運。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在寫給投資人的報告中說：「這是賭注高昂的一局撲克。」

他接著說，華府「顯然…向字節跳動施加更多壓力」，讓字節跳動策略性地出售TikTok這項關鍵資產。他說：「這一步可能產生重大的連鎖反應。」（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120316

#TikTok
#美國
#字節跳動
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