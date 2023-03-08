紐約時報：都是因為中國 以致TikTok到處被禁

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（中央社台北8日電）近來美國、歐洲國家與加拿大等基於安全考量而禁止TikTok，「紐約時報」6日報導，多國政府因擔憂北京當局可掌控TikTok的資料庫而下令禁止，因此TikTok被禁，歸根結柢的原因就是中國。

紐時（The New York Times）報導說，儘管TikTok一直否認，並試圖與母公司字節跳動保持距離，但西方國家的立法和監管機構日益擔憂，TikTok及字節跳動可能會把用戶的個資等數據交給中國政府。

他們指出，中國現行法律允許北京當局可通令公司和公民提供數據以便蒐集情報，還擔心中國可能利用TikTok傳播假消息。

目前美國、歐洲和加拿大皆以安全威脅為由限制TikTok的使用，白宮已通知聯邦機構，所有政府設備務必在30天內刪光已建置的TikTok，至於加拿大和歐盟的行政部門最近也宣布，官方設備禁止使用這個軟體。

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印度則是早在2020年年中下令禁止，以致字節跳動失去最大的市場之一，當時印度政府下令嚴禁59個中國的應用程式，其中包括TikTok，並稱之為用戶數據被傳輸至印度境外的工具。

此外，美國10多名聯邦參議員7日提法案賦予政府新權力，若中國應用程式（app）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權頒布禁令，白宮甚表歡迎。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120308