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美參議員提法案禁TikTok 白宮表歡迎

2023/3/8 09:49（3/8 10:20 更新）
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美國十多位聯邦參議員7日提出法案賦予政府新權力，若中國應用程式（App）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。（圖取自Unsplash圖庫）
美國十多位聯邦參議員7日提出法案賦予政府新權力，若中國應用程式（App）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國十多位聯邦參議員今天提出法案賦予政府新權力，若中國應用程式（App）TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。白宮今天對此表示歡迎。

綜合路透和法新社報導，白宮的支持讓國會議員在禁止TikTok這個中國「字節跳動」（ByteDance）旗下應用軟體的努力上如虎添翼。在美國，有超過1億人使用TikTok。

民主黨聯邦參議員、同時也是情報委員會主席的華納（Mark Warner）表示，這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術施加包括禁止在內的多項限制措施。

他表示，法案也適用於來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉以及古巴的外國技術。

華納發布聲明說：「今天，每個人在談論的威脅都是TikTok，談論它是如何讓中共有辦法暗中窺探，又如何的輕易在美散播惡意影響活動。」

他說：「然而，在TikTok之前，是華為和中興通訊（ZTE）威脅著美國的通訊網絡。而更早之前，是俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）威脅著美國政府與企業設備的安全。」

這項法案將要求商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）點名並解決資訊與通訊技術產品和服務上面臨的各項海外威脅。雷蒙多辦公室婉拒置評。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）盛讚這項跨黨派法案，說：「參議員華納和（共和黨）參議員圖恩（John Thune）領導的跨黨派參議員小組今天提出『限制危及資通訊技術安全威脅法案』（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act），我們對此給予讚揚。」

蘇利文在聲明指出，這項跨黨派法案「將賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務…導致美國民眾的敏感數據和我國國家安全暴露於風險之中」。

而TikTok則透過聲明表示，美國對TikTok發布的任何禁令，「會是對全球使用我們服務的10多億人口下達禁令，禁止他們傳播美國文化與價值觀」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120308

#白宮
#美國
#TikTok
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