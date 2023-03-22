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擺脫科技圍堵 中國研議加強補貼本土半導體產業

2023/3/22 12:18
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（中央社記者吳柏緯上海22日電）美國的科技封鎖持續擴大，中國強化扶植本土半導體企業力求突圍。外媒報導，中國將加大對中芯、華為等企業補貼，除擺脫對國外的依賴、加速復甦，同時藉此增加對企業的控制力。

美國持續加強封鎖中國從國外企業獲得先進科技技術的管道，使中國必須改變支持晶片等高科技產業發展的方式。

據英國金融時報（FT）報導引述知情人士指出，中國正在調整政策，計畫讓中芯國際、華為、華虹半導體、北方華創、中微公司等大型晶片企業更容易獲得補助，使他們扮演火車頭的角色，引領產業的復甦。同時，政府藉此加強對這些企業及其研究項目的控制權。

具體的補助方針之一，是資助大型晶片企業採購相關生產設備，另一方面，將補助中國國內的半導體設備供應商生產「本土自製的設備」，「整體補貼資金沒有上限，力求克服美國的封鎖」。

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據與半導體製造商密切合作的人士在報導中表示，中國非功能性研究浪費太多資金，因此難以繞過制裁與圍堵，且大量投注資源後沒有任何收穫，中國需要加快本土研發替代產品，將所有資源投入有能力引導產業走出困境的公司。

報導指出，中國在3月上旬剛結束的兩會中宣布組建中央科技委員會，重組科學技術部後，和本土半導體企業的合作更加緊密，同時對科技發展戰略進行了重大調整。（編輯：唐佩君）1120322

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