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馬克宏堅持年金改革 工會號召數百萬人上街抗議

2023/3/23 15:35（3/24 16:41 更新）
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國總統馬克宏不顧全國民眾不斷高漲的憤怒情緒，誓言要推動不受歡迎的年金改革，數十萬民眾今天將在法國舉行罷工和示威。

路透社報導，反對將退休年齡提高兩年到64歲這項立法的抗議活動，從1月以來在工會舉辦的集會中吸引大批民眾參與。

工會說，今天的第9個全國性行動將吸引大量民眾，反對他們所形容馬克宏（Emmanuel Macron）的「輕蔑」和「謊言」。

馬克宏昨天拒絕工會和反對黨要求他關注民眾日益增長憤怒的呼籲，引發工會和反對黨的憤怒回應。

領導強硬派法國總工會（CGT）的秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）說：「我們能給總統最好的回應是，有數百萬人罷工和走上街頭。」

今天的罷工將使火車交通嚴重中斷，機場也受到影響，許多職業的教師離開工作崗位，而加油站和清潔隊的罷工持續進行。

大多數抗議活動都是和平的，但自從政府上週未經表決在國會通過年改法案以來，憤怒情緒持續升溫。

在過去的7個晚上，巴黎和其他城市自發舉行示威活動，民眾焚燒垃圾桶並和警察發生衝突。

馬克宏在昨天談話時堅持自己的立場，表示新法是必要的，年金改革將在年底前實施。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120323

#馬克宏
#法國總工會
#馬蒂內茲
馬克宏
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