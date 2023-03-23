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射傷學校職員後逃逸 美科州高中生已喪命

2023/3/23 18:18
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國科羅拉多州丹佛市（Denver）一所高中的學生賴爾（Austin Lyle）昨天在槍擊2名學校職員後逃逸，警方昨晚在他棄置的車輛附近發現他的屍體。

法新社和美聯社報導，科羅拉多州警方表示，現年17歲的非裔學生賴爾昨天上午10時之前不久在東方高中（East High School）2名行政人員拍身檢查他是否攜帶武器時掏槍射擊兩人，然後逃逸。

當局表示，由於賴爾有行為問題，因此校方每天都在他到校時執行「安全計畫」，對他搜身檢查。警方和教育當局都未透露，賴爾以往有何行為導致校方針對他個人執行安全搜身計畫。

賴爾作案的用槍目前尚未尋獲，兩名受傷校職人員在送醫救治後，一人在當天下午出院，另一人傷勢嚴重，繼續住院。

丹佛警方下午4時30分之前不久在該市西南方80公里的偏遠山區發現賴爾的汽車，當地鄰近派克郡（Park County）小鎮貝利（Bailey）。大約4小時後，警方在距離汽車約320公尺的地方找到一具屍體。路透社報導，派克郡法醫單位已在臉書貼文證實，屍體就是賴爾。

3年前，東方高中董事會表決取消由攜槍市警、也就是駐校治安官（school resources officer）進駐校園開放區域的計畫，轉而仰仗學區本身的安全人員維安。

學區督學馬雷羅（Alex Marrero）表示，經過昨天的槍擊事件後，本學年剩餘時間將由兩名武裝警察重新進駐東方高中校園。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120323

#賴爾
#東方高中董事會
#法新社
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