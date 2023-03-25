拜登訪加拿大 美加就無證移民問題達成協議

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）美國總統拜登今天在加拿大國會演說時提出一個世界領先的美加經濟合作願景，並宣布彼此已就遏制無證移民一事達成協議。

拜登在演講開始時以英語和法語問候加拿大議員，向加國雙語制度致意，他還打趣說道，法語的「您好」（bonjour）是他在學校學了4年法語的最大收穫。

法新社報導，拜登在渥太華約半小時的演講，數度被加拿大國會議員的起立鼓掌打斷。他在演講中大力肯定北美團結，這與稍早加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的演說有著同樣氛圍。

拜登說，「在我看來，美國人與加拿大人是兩個民族、兩個國家，但擁有同樣的一顆心」，當他矢言加拿大「永遠能夠指望美國」時，全場更響起歡呼。

拜登指出，兩國密切關係中一個令人頭疼的問題已有了解決辦法，雙方已就兩國綿長邊境上日益嚴重的無證移民問題達成協議。

拜登表示：「美加將共同努力阻止非法越境。沒有證件的尋求庇護者從美國進入加拿大時將被遣返，而加拿大也將同步擴大合法入境的途徑。」

這項計畫和無證移民越境情形更氾濫的美國-墨西哥邊境所使用的打擊手段類似，遭到移民人權運動人士批評。不過，拜登和杜魯道都面臨緩解緊繃移民系統的政治壓力，拜登表示，不論如何，「歡迎難民及尋求庇護者，是作為加拿大人和美國人的一部分」。

國際特赦組織（Amnesty International）的桑德（Julia Sande）向法新社表示，這項協議將「對已處於極端風險中的難民申請者產生嚴重影響。它將把人們推向更危險的過境方式，取道偏遠地區或是依賴人口販運。」

另一方面，拜登提出了一個願景，希望美加共同致力於建立高科技經濟體，同時強化半導體與電動汽車生產所需關鍵礦物等的供應鏈。

拜登說：「我們將一起寫下未來。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120325