更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本保津川遊船翻船25名遊客獲救 船夫1死1失蹤

2023/3/28 16:49（3/28 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本京都「保津川遊船」船隻28日上午翻覆，根據警方說明，船上25名遊客全數獲救且無大礙，但船夫部分已知1死1失蹤。（共同社）
日本京都「保津川遊船」船隻28日上午翻覆，根據警方說明，船上25名遊客全數獲救且無大礙，但船夫部分已知1死1失蹤。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本今天上午發生「保津川遊船」船隻翻覆意外，根據警方說明，船上25名遊客全數獲救且無大礙，但船夫部分已知1死1失蹤。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在上午11時30分左右，一艘遊船在保津川觸礁翻覆。船公司「保津川遊船企業組合」表示，船上29人包括3名兒童在內的25名遊客及4名船夫，船翻覆後所有人都被拋入河中。

警方表示，所有遊客都被救起，25人皆無生命危險，但已知1名50多歲船夫不幸死亡，另一名40多歲船夫則下落不明。

船公司方面表示，在遊船出發約15分鐘後，1名船夫因操舵失誤導致船身撞上岩石翻覆。警消將在確認事發狀況的同時，持續搜救失蹤船夫。

根據船公司官網介紹，保津川遊船從位於京都府龜岡市的JR龜岡站附近乘船，到京都市嵐山地區距離約16公里，乘船順流而下約需1小時30分。

船上會有數名船夫負責掌舵及操槳，每艘船約可搭載24人，也會要求遊客穿著救生衣。

遊客搭船從蜿蜒於陡峭山巒間的河川，可以看到春櫻或秋楓等美麗景緻，作為當地知名觀光行程相當受到歡迎，一年約可吸引30萬觀光客造訪。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120328

#保津川
#日本
#京都
延伸閱讀
新聞回顧／北海道14死船難 日本政府撤銷船公司營業許可
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族