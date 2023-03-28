日本保津川遊船翻船25名遊客獲救 船夫1死1失蹤

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日本京都「保津川遊船」船隻28日上午翻覆，根據警方說明，船上25名遊客全數獲救且無大礙，但船夫部分已知1死1失蹤。（共同社）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本今天上午發生「保津川遊船」船隻翻覆意外，根據警方說明，船上25名遊客全數獲救且無大礙，但船夫部分已知1死1失蹤。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在上午11時30分左右，一艘遊船在保津川觸礁翻覆。船公司「保津川遊船企業組合」表示，船上29人包括3名兒童在內的25名遊客及4名船夫，船翻覆後所有人都被拋入河中。

警方表示，所有遊客都被救起，25人皆無生命危險，但已知1名50多歲船夫不幸死亡，另一名40多歲船夫則下落不明。

船公司方面表示，在遊船出發約15分鐘後，1名船夫因操舵失誤導致船身撞上岩石翻覆。警消將在確認事發狀況的同時，持續搜救失蹤船夫。

根據船公司官網介紹，保津川遊船從位於京都府龜岡市的JR龜岡站附近乘船，到京都市嵐山地區距離約16公里，乘船順流而下約需1小時30分。

船上會有數名船夫負責掌舵及操槳，每艘船約可搭載24人，也會要求遊客穿著救生衣。

遊客搭船從蜿蜒於陡峭山巒間的河川，可以看到春櫻或秋楓等美麗景緻，作為當地知名觀光行程相當受到歡迎，一年約可吸引30萬觀光客造訪。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120328