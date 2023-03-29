日國會議員以ChatGPT質詢 岸田文雄答詢後自誇

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日本首相岸田文雄29日（右）在眾議院回應最大在野黨籍立憲民主黨籍議員中谷一馬（二排左）利用聊天機器人ChatGPT生成的提問。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本首相岸田文雄今天在眾議院回應最大在野黨籍立憲民主黨籍議員中谷一馬利用聊天機器人ChatGPT生成的提問。岸田答詢後，被問及感想時表示，自己的答辯更能反映實際狀態。

美國開發的運用人工智慧（AI）技術的聊天機器人ChatGPT當紅，日本眾議員中谷一馬今天在眾議院內閣委員會質詢時，以ChatGPT生成的問題提問。中谷表示，首相回應以AI生成的提問，應該是日本憲政史上首例。

提問內容是有關日本將新成立專家組織因應下一波傳染病危機等的特別措施法的修正案。ChatGPT問：「有關修正案，是否充分反映相關人士的意見，請說明相關人士對修正案的意見。」

岸田答詢時表示，已與全國知事會、全國市長會等的地方團體、日本醫師會等的醫療相關團體進行意見交換，這次在修法時反映了因應傳染病醫療第一線的心聲。

岸田還說，有關對於法案的反應，平時就與全國知事會定期進行意見交換，例如，對於政府對策本部長發揮指揮權的情況及要件，收到來自全國知事會提出的意見與要求。

中谷也備妥了以ChatGPT做成的預設的答辯內容，在岸田答詢後，展示出寫有這些內容的板子。

岸田被問及感想時說：「我有舉出具體的相關人士的名稱，更能反映出實際狀態。」語畢，現場揚起一片笑聲。（編輯：高照芬）1120329