馬斯克及專家疾呼 暫停訓練優於GPT-4的AI系統
2023/3/29 16:40（3/29 17:37 更新）
美國富豪馬斯克以及一群人工智慧專家、業界高管在一封公開信中表示，呼籲未來6個月先暫停對優於語言模型GPT-4的人工智慧系統進行訓練。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社紐約28日綜合外電報導）美國富豪馬斯克以及一群人工智慧（AI）專家、業界高管在一封公開信中表示，考量對社會及人類的潛在風險，呼籲未來6個月先暫停對優於語言模型GPT-4的人工智慧系統進行訓練。
GPT-4是由新創公司OpenAI推出的新一代語言模型，比先前的版本更強大。
路透社報導，這封信函由非營利組織「生命未來研究所」（Future of Life Institute）發布，並有超過1000人簽署，共同呼籲暫停高階人工智慧開發，直到獨立專家訂定、實施並審核此類設計的共享安全協議。
信函簽署人包括美國富豪馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）以及Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）等人。
信中表示：「唯有當我們確信它們將帶來正向影響，以及它們的風險是可控的時候，才應該開發強大的人工智慧系統。」
信中也詳細說明了人工智慧系統具有與人類競爭的能力，可能以經濟和政治混亂的方式，對社會和文明帶來潛在風險，呼籲開發人員和治理政策制定者與監管當局展開合作。
這封信函發出之際，歐洲刑警組織（Europol）昨天也對ChatGPT等先進人工智慧提出道德及法律疑慮，警告人工智慧系統恐被濫用於網路釣魚、虛假訊息以及網路犯罪。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120329
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