ChatGPT衝擊學術倫理 專家：AI文字有一定風格不難辨識

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（中央社記者陳至中台北23日電）ChatGPT等生成式AI（人工智慧）衍生學術倫理疑慮，有師生擔心明明是自己寫的文章卻被質疑來自AI。專家指出，目前AI仍有一定的文字風格，辨識工具協助判斷準確度達9成以上。

曾獲得國家品牌玉山獎的「快刀系統」，近期開發出「快刀AI先生：中英文ChatGPT 文章辨識系統」，可協助判斷一篇文章有多少比率疑似為AI產生，目前正推廣到學術界，預計邀請1000名教師實測。

快刀系統總經理林政宏接受中央社電訪表示，AI寫出的內容，具有一定的風格，就像每個人寫出的文章，也都會自己的風格。在AI領域之中，可用困惑度（Perplexity）來衡量，這套技術已相當成熟，可藉由資料的統計、歸納和計算，判斷出是不是AI寫的。

台灣大學於本月13日公布的「針對生成式AI工具之教學因應措施」中提到，目前已有多款偵測工具，可用來判斷學生是否在作業中使用ChatGPT。但如果生成內容經過修改而不是被直接使用，偵測的困難度更高。同時，由於AI生成的內容為隨機文字組合，因此即使偵測工具判定作業中有使用AI生成的文字，也無法提供確切的證據，教師應謹慎看待。

對此，林政宏則認為，既使AI生成的文章，經過人類一番改寫，對辨識系統來說，就像是小朋友玩的抽換詞彙遊戲，很容易就能破解，仍能判斷出哪些是AI寫的。

但會不會明明是人類寫的內容，卻因風格像是ChatGPT ，而被誤判為AI創作呢？林政宏表示，他們曾測試3個月，將十幾萬篇報紙、網路聊天室、社群軟體中的內容丟進辨識系統，判定為人類寫的正確率達9成以上。

林政宏解釋，人類自己寫的內容，一定會有一些有獨創的原則和用詞習慣，甚至是錯字，「目前ChatGPT還沒到這個級數，但年底可能還有重大改良，我們再來觀察。」

林政宏表示，作為比對系統業者，他們也很想多跟學界討論。例如能接受多少比率的內容由AI創作，以及如何運用AI工具改善研究效率，進而創造出更有價值的內容。（編輯：龍柏安）1120323