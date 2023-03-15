學術倫理教育學會：研究者用ChatGPT 須負全責

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（中央社記者陳至中台北15日電）ChatGPT等人工智慧科技掀熱潮，但也衍生許多疑慮。台灣學術倫理教育認為，應以開放包容態度接受科技發展，但也要瞭解侷限，研究者用ChatGPT查找資料，須對產出負全部責任。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論。在台灣方面，教育部近期也邀集學界代表討論，希望各校能引導學生以「合理且負責」的態度，善用科技輔助學習。

台灣學術倫理教育學會（以下簡稱學會）於2月23日召集會議，討論AI（人工智慧）技術的影響與因應建議，並於3月7日將會議結論公布於網站上。

根據會議結論，學會主張面對科技發展，研究者應有更高階的專業能力，包括問出適切的問題並進一步追問、驗證資訊和批判，善用AI工具創造新的知識。

香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI（人工智慧）工具。台灣學術倫理教育學會則主張以開放、包容態度接受新科技發展，但也要瞭解科技的侷限，建議大專、研究單位在制訂相關規範時，須多面向討論溝通，說明可用或禁用的情境。

學會建議研究單位要思考AI科技5個面向，包括知識建構的過程、學術研究的課責性、學術研究的透明性、網路資料庫的重要性、科技的侷限性。

其中課責部分，學會認為研究者可用AI改善研究效率，但用AI找到的資料是否真實，研究者必須對自己的研究行為和產出負全部責任。

著作權議題也受到關注，學會分析，AI系統不是人，不能主張著作權保護，開發公司也應不會主張，因為不知道使用者會如何應用這些資訊。然而，AI系統使用網路上的資料，擁有這些資料的著作人，有可能主張智慧財產權，研究者引用時須留意。

學會也提到，科技一定有侷限，以ChatGPT為例，資料庫目前只更新到2021年，且正確性也無法確認，查出的資訊須再人工驗證。現今的ChatGPT比較像是文字編修或資料統整的工作，不善於產生新的知識與學術發現。（編輯：卞金峰）1120315