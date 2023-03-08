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ChatGPT大幅減少寫作業時間 中國學童翻牆也要用

2023/3/8 15:49（3/8 16:22 更新）
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中國學童翻過中國的「防火長城」使用ChatGPT，幫忙他們縮短做家庭作業的時間。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
中國學童翻過中國的「防火長城」使用ChatGPT，幫忙他們縮短做家庭作業的時間。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社北京8日綜合外電報導）中國學童正在向人工智慧聊天機器人程式ChatGPT求助，幫忙他們縮短做家庭作業的時間。他們翻過中國的「防火長城」也要用ChatGPT，撰寫讀書報告，並提高自身的語言能力。

法新社報導，ChatGPT憑藉其可在幾秒鐘內生產一篇出色論文、詩詞和編程代碼的能力，在人工智慧技術領域引發全球熱潮。

但這也引發教師關切，擔心這項科技可能助長作弊和剽竊等行為。

在中國，如果沒有虛擬私人網路（VPN）就無法使用這項服務。有10多名學生告訴法新社，他們利用ChatGPT撰寫論文、解決科學和數學問題和產生電腦代碼。

11歲的艾斯特．陳（Esther Chen）說，ChatGPT幫助她將在家讀書的時間減半，她的姊姊則用它來學習英語。

在深圳市一所競爭激烈學校就讀的艾斯特說，她過去每天要花4至5小時寫家庭作業。

她說：「我媽媽會熬夜盯著我，直到我寫完所有功課；我們經常吵架。現在，ChatGPT能幫我快速查詢資料。」

幾名學生說，他們曾在網路上購買外國電話號碼或使用VPN繞過限制來使用ChatGPT。

有家零售商允許用戶以人民幣5.5元的價格購買美國電話號碼，而在印度註冊的號碼則不到1元。

倘若無法翻牆，用戶可透過微信應用程式上的AI Life，支付1元費用就能向ChatGPT提問一個問題，其他服務也是如此。

諸如百度、阿里巴巴和京東集團公司等中國科技公司表示，他們正在開發ChatGPT的競爭對手。北京則表示已做好準備，很快就會推出新的規範來管理人工智慧領域。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120308

#ChatGPT
#中國
#人工智慧
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