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ChatGPT掀熱潮 學者：成為AI指揮者不怕被取代

2023/3/7 17:23（3/7 18:21 更新）
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聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，卻也引發人工智慧會取代人類各種職業的憂慮。（路透社）
聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，卻也引發人工智慧會取代人類各種職業的憂慮。（路透社）
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（中央社記者陳至中台北7日電）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，卻也引發AI（人工智慧）會取代人類各種職業的憂慮。淡江大學管理科學系主任陳水蓮表示：「不被取代的唯一方式，就是掌控AI，成為AI的指揮使用者。」

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論，台灣教育部也接連邀集學校、教育團體代表收集意見，認為學校須引導學生以合理且負責的態度，善用科技輔助學習，將請大學協進會或委託專業團體進一步研究。

淡江大學管理科學系今天發出新聞稿指出，系上曾培育出4名大學校長、多名企業老闆與管理者，培育兼具數據與企業管理的專才，就是管理科學系最大的優勢。

管理科學系主任陳水蓮表示，ChatGPT不會完全取代人類，職業將朝向精英專業化。未來需要的人才，將是最會善用ChatGPT為自己工作的領導人與專家。

陳水蓮以管理科學系為例，除了企業管理知識，近年更著重大數據分析、跨領域課程，並透過職業實習，讓學生及早認識職場，培養企業最需要的人力資源。（編輯：陳政偉）1120307

#陳水蓮
#美國人工智能公司
#淡江大學管理科學系
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