新光李正國談ChatGPT：AI提供知識、執行應用靠人類

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（中央社記者謝方娪台北4日電）聊天機器人ChatGPT熱潮來襲，引發AI是否取代人類的討論。新光銀行總經理李正國透露自己每天都有使用，並讚許AI應用大幅提升工作效率，不過策略要奏效仍需靠人的執行力，AI不會取代人類。

曾任新光銀行數位營運長的李正國，推動新光銀行數位轉型有成，2022年升任新光銀行總經理。他今天出席台灣大學校園徵才博覽會時，透露每天都有玩ChatGPT、問聊天機器人很多問題，聊天機器人的結論都非常具體及深入，且具有一定專業性。

李正國指出，雖然還是要經過專家檢視、調整並修正部分內容，不過藉由聊天機器人已可大幅提升工作效率，但他不認為AI會取代人類。

他表示，聊天機器人可以告訴人類專業、事情的原理或原則，不過真正去執行的不是AI，而是人類；當人經過消化整理後，將專業轉為行動及執行力，策略才會奏效，不然終究只是理論而已。

李正國觀察，近1、2個月數位市場已有翻天覆地變化，AI已從高階科技轉為一種生活應用工具，當人們直接接觸AI，累積專業速度會變得非常快、非常有效率；但人類學到專業後，仍要應用與執行，「你只是吸收專業知識變快了，執行還是要靠人自己」。

金融業該如何搭上這波AI風潮，李正國認為，銀行要思考的是，未來如何應用AI科技幫助銀行將顧客服務做得更好；銀行不必再砸大錢研究AI基礎科學，銀行更應投資的是，如何將人的工作、生活與AI結合。

李正國提到，新光銀行現有600位AO（Account Officer）人員，導入AI後，藉由AI對企業主進行10至15個簡單提問，AO即可立刻知道案子可否做、可核貸額度及利率等，AO即使未受過任何徵授信訓練，也有辦法與企業主互動。

李正國指出，原先可能要花5年時間，訓練AO了解企金放款、尤其難度相對高的微型企業放款，但使用AI幫助AO後，AO馬上有能力從事企業放款，且銀行內部可更精準掌握每位AO進件，核貸效率從原23天大幅縮短為4小時。

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在理財上，李正國說，原先理專可能要花2至3小時製作一份理財規劃報告書，但透過AI，3分鐘、甚至1分鐘內就可產生相當精美的理財規劃報告書，大幅加快工作效率。

李正國提到，顧客取得AI產生的理財規劃報告書，自行閱讀仍相當吃力，若有理專從旁提點解說，可能原先要花30分鐘理解的東西、3分鐘即可搞懂；由此可見，在AI擴大應用過程，人是與AI合作，而非誰取代誰的問題，「反而因為有了AI，人和人的溝通互動會變得更好」。（編輯：林克倫）1120304