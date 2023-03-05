數據庫跟不上 ChatGPT挑戰印度最難考試失敗

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（中央社記者林行健新德里5日專電）聊天機器人ChatGPT去年11月面世後在美國各考場過關斬將，但在印度踢到鐵板，挑戰公務員資格考試不及格。印度雜誌分析，數據庫未充分更新，是導致ChatGPT考試失利的主因。

ChatGPT以驚人的「智力」及大數據運用能力爆紅，近來不但通過美國明尼蘇達大學法學院以及賓州大學華頓商學院的考試、取得Google三級編碼工程師資格，甚至還通過了美國執業醫師資格考試。

然而，印度科技趨勢分析雜誌Analytics India Magazine（AIM）以印度公務員考試（Indian Civil Services Examination）2022年初階試題來考驗ChatGPT，結果ChatGPT在100題當中只答對54題，有些題目還因答錯而被倒扣分數，最終未能達到及格標準。

根據AIM雜誌1日的報導，考題涵蓋印度地理、經濟、歷史、生態、綜合科學及時事，而ChatGPT考不及格的原因，有可能是因為它的數據庫資料只更新到2021年。

印度公務員考試是由聯邦公務員委員會（UPSC）辦理，號稱「印度最難國家考試」，去年有115萬人報考，但錄取率只有5%。

即使如此，因印度公務員享有很高的社會地位，外加就業、居住及醫療等保障，每年仍吸引數以百萬計印度人報考。

另一方面，印度軟體外包服務巨擘印福思科技公司（Infosys）創辦人納拉雅納．莫西（N. R. Narayana Murthy）2日在一場科技論壇上說，ChatGPT不至於搶走人類的飯碗。

莫西說，1970年代後期程式碼生成器橫空出世，當時許多程式設計員擔心失業，結果這並未發生，「人類的大腦是最具彈性的工具，人類的創意搭配了科技，能解決更多的大問題。」（編輯：韋樞）1120305