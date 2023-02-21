用ChatGPT製升學備審資料 潘文忠：難展個人亮點

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（中央社記者陳至中台北21日電）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，外界擔心有學生會用於大學甄選的備審資料。教育部長潘文忠今天說，AI（人工智慧）可作為學習輔助，但難以表現出個人的長處和亮點。

潘文忠出席「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，被問及ChatGPT對教育界造成的影響。

潘文忠表示，AI確實有其長處，可作為學習的輔助，目前各大學已重視此問題，紛紛組成工作小組，研究可能造成的影響。就他瞭解，大學招聯會也將在會議中討論相關議題，教育部後續也會透過各大專協會，收集並彙整各校的意見。

潘文忠說，AI如果要用在論文寫作、入學考試上，確實要做出比較好的規範，避免產生負面的影響。

外界擔心有學生會用ChatGPT來製作備審資料、高中學習歷程檔案。潘文忠認為，大學教授想看到的是學生的學習歷程和反思，這些資料經學生撰寫，也要由高中教師審核和認證。大學甄選中，除了書面審查，許多校系還安排面試、筆試、實作，可更詳細地瞭解學生的綜合表現。

元智大學教務長謝建興表示，即便能用ChatGPT寫學習歷程，口試時教授深入追問幾個問題，很容易就能知道是不是學生自己寫的。他也提到，ChatGPT目前只能提供文字敘述，但許多校系要求圖表、甚至是影像的呈現，目前技術無法做到。

謝建興認為學界可正面看待AI的發展，初學者可藉由ChatGPT完成基礎的學習，或是不好意思問老師、助教時，可透過ChatGPT迅速取得答覆，進而「拉到巨人肩膀上」，至於更深入的學問探究，還是得靠老師和學生自己。

大學招聯會執秘王文俊昨天接受媒體聯訪表示，招聯會將於5月初開會討論，就ChatGPT帶來的影響，強化大學甄選第2階段口試、筆試、實作展演的審查。（編輯：管中維）1120221