台大公布ChatGPT因應措施 建議課程大綱標示AI規範

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聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，也衍生疑慮，台灣大學13日公布「針對生成式AI工具之教學因應措施」。（路透社）

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（中央社記者陳至中台北13日電）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，但也衍生疑慮。台灣大學今天公布「針對生成式AI工具之教學因應措施」，建議師生先溝通，釐清課程使用AI工具規範，最好也明白標示在課程大綱內。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI（人工智慧）工具。台灣方面，教育部近期邀集學界代表討論，希望各校能引導學生以「合理且負責」的態度，善用科技輔助學習。

台大發布新聞稿指出，在教務處與相關單位討論並收集國內外大學對策後，公布「針對生成式AI工具之教學因應措施」，採正面看待與善加利用的態度，因應AI工具、人機協作的發展趨勢。

台大鼓勵教師將ChatGPT等工具視為精進教學的契機，適時調整課程，也建議學生瞭解AI工具的使用限制，並善用工具輔助學習。

外界擔心學生會用ChatGPT做作業、寫報告。台大建議教師，如果對AI工具有顧慮，可從3個方面來調整。首先應清楚地和學生溝通AI工具的使用方法和限制，釐清課程中使用的原則和規範。

台大建議教師，除了要口頭說明和提醒，最好也在課程一開始，就把相關規定明白標示於課程大綱內，藉此避免爭議。具體內容包括課堂活動和作業可否使用AI工具，會如何偵測並處理誤用情形等。

台大提出的另外2個面向，包括加強課堂實作或演練，以及調整課程評量方式，加深評量內容，或是加入課程獨特性內容，更能反映出學生的個人特色。

台大並建議教師在出考題前，可先用ChatGPT試做，如果獲得大部分正確的答案，就可適當調整題目。

台大也提出目前已有多款偵測工具，可用來判斷學生是否在作業中使用ChatGPT。不過台大提醒，如果生成內容經過修改而不是被直接使用，偵測的困難度更高。同時，由於AI生成的內容為隨機文字組合，因此即使偵測工具判定作業中有使用AI生成的文字，也無法提供確切的證據，教師應謹慎看待。

台大教務長王泓仁11日在「杜鵑花節」活動中接受媒體聯訪表示，上述因應措施是建議和參考性質，而非強迫，「我們更著重在積極、正面意義上」。（編輯：管中維）1120313