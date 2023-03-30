蘋果執行長庫克訪北京上海 見政府高層與開發者交流

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）蘋果執行長庫克近日抵達中國，並接連造訪北京與上海，除參加中國發展高層論壇，和中國國家副主席韓正等官員見面，也和包含中國知名遊戲企業米哈遊在內的開發者交流。

為參加日前在北京舉辦的中國發展高層論壇，時隔3年庫克再次造訪中國，除了與官員見面之外，也和北京、上海等地的軟體開發者見面並交流。

根據庫克（Tim Cook）的官方微博發布，29日造訪了開發知名電玩遊戲「原神」的中國遊戲開發商米哈遊位於上海的總部，並提到很開心見到「原神」背後的創作者，「感謝米哈遊的傑出團隊向我展示你們如何為App Store上的每個人創造出沉浸式的幻想世界！」

除了遊戲開發商之外，庫克也前往蘋果在上海的設計開發加速器中心，與「最佳球會」、「ideaTiny」、「目標地圖」、「搖搖跳繩」等4組開發者見面，並了解軟體的開發情形與應用方式。

庫克在微博上形容，「我很享受與充滿活力的開發者社群在上海交流」。

根據彭湃新聞報導，蘋果成立加速器的目的是協助這些開發者提升技術、優化產品，並在蘋果的平台上推廣分發。截至2022年5月，蘋果在中國擁有約500萬開發者，較2021年同期成長了13.6%。其中年收入不超過100萬美元且年下載量低於100萬次的小型開發團隊的收入在過去兩年顯著成長。

在造訪上海之前，庫克於25日先在北京參加中國發展高層論壇並指出在過去的30年的時間裡，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受」、「我們在中國有龐大的供應鏈，我們的應用商店也在蓬勃發展。」

報導提到，庫克此行也與中國國家副主席韓正在28日舉行的北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表座談中碰面；此外，在北京期間也和中國商務部部長王文濤和國家發改委主任鄭柵潔會面。

抵達上海後，庫克和上海市委書記陳吉寧見面，陳吉寧在會中表示，希望蘋果公司把自身科技創新優勢與上海市場規模優勢、消費升級需求等更加緊密結合，把更多創新產品、新興業務及研發平台放在上海，在保持產業鏈供應鏈穩定上發揮更大作用。（編輯：張淑伶）1120330