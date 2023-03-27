金融時報：台資企業轉移生產線 中國昆山經濟受衝擊開始降薪

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（中央社台北27日電）英媒金融時報報導，中國正面臨出口下滑。在中國「百強縣」中排名第一的江蘇省昆山市，隨著台資企業把生產線撤到東南亞，當地勞動力過剩與時薪下降的情況更加嚴重。

金融時報（FT）26日報導，台資密集的昆山市本是中國最繁忙的出口中心之一，但隨著全球經濟前景轉弱以及與美中關係緊張促使製造商將工廠遷離中國，務工者已經很難在當地找到工作。

報導指出，當地有1529家專注於出口的台資製造業工廠，台資企業是昆山最大的雇主，但這些公司正在縮減，以因應下滑的出口訂單。

過去疫情3年間，中國主要是靠出口帶動經濟成長。但2022年10月以來，中國已經連續5個月出口金額下滑，且很難找到替代的成長引擎。昆山的情況是中國經濟的縮影。

報導說，訂單下滑造成勞力過剩，昆山的工廠已經開始裁員，並最高縮減1/3的時薪；許多工廠也開始拒絕年紀較大的務工者，這跟疫情期間工廠增加雇員的情況相反。

以往昆山的薪資水準比內陸省分最多高出3成。昆山台廠的時薪從一年前的人民幣25元（約新台幣110元）降到現在不到19元；以往還有最高1萬元的簽約獎金，現在則是公司審閱履歷還要收費。昆山富士康1年前要求基礎職務的應徵者要在45歲以下，現在則要求40歲以下。

報導說，當地台資企業轉移生產線到海外，以規避中美對抗的風險，這讓昆山的勞動力市場雪上加霜。恆生銀行首席經濟學家王丹說，昆山當年因為台商湧入而興起，現在則因台企而拖累了經濟成長。

一家和昆山富士康與和碩合作的後勤公司老闆說，今年其公司第1季的運輸量比去年同期已經下滑1/3。

他說，地緣政治的緊張已經讓他的一些台廠客戶開始轉移生產設備到印度和越南，展開多元化布局，這些廠商主要是服務於西方消費電子品牌。（編輯：張淑伶/邱國強）1120327