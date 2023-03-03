彭博：鴻海在印度砸7億美元設新廠 加速移出中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里3日綜合外電報導）知情人士透露，蘋果公司（Apple）合作夥伴鴻海集團計劃投資約7億美元在印度新建一座工廠，以提高當地產量，這突顯出美中兩國緊張局勢加劇之際，製造業正加速從中國移出。

彭博（Bloomberg News）報導，匿名知情人士表示，鴻海計劃在印度南部卡納塔卡省（Karnataka）首府班加羅爾（Bengaluru）機場附近的300英畝土地建廠，生產蘋果iPhone的零件。

知情人士還說，這座工廠還可能組裝蘋果的手機，鴻海也可能使用這座工廠為公司的電動車新業務生產部分零組件。

這是鴻海迄今為止在印度最大的單筆投資之一，突顯中國面臨失去全球最大消費電子產品生產國地位的風險。蘋果和其他美國品牌正透過它們在中國的供應商，研究轉移至印度和越南等替代地點。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯侵略烏克蘭戰爭期間，各界加快對於全球供應鏈的反思，並可能重塑全球電子產品的製造模式。

知情人士提到，這座位於印度的新廠預計將創造大約10萬個就業機會。

知情人士指出，由於鴻海正在敲定投資和計畫細節，因此計畫仍可能生變。目前還不清楚這座工廠是否代表新的產能，或者鴻海只是從中國廠等其他地點轉移生產。

蘋果拒絕置評，鴻海也沒有立即回覆尋求評論的電子郵件。鴻海集團董事長劉揚偉本週會晤了印度總理莫迪（Narendra Modi）。

卡納塔卡省政府同樣沒有立即做出回應。正在印度訪問的劉揚偉已經承諾在鄰近的泰倫加納省（Telangana）投資另一項生產計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120303