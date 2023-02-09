印媒：鴻海Vedanta砸120億美元 攻半導體和顯示器

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海攜手印度大型跨國集團Vedanta布局印度半導體，當地媒體8日報導，合資公司Vedanta大約持股63%，鴻海持股約37%，投資規模約120億美元，規劃設立半導體晶圓廠和顯示器製造廠。

印度財經媒體The Economic Times於8日專訪Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar），赫巴指出，Vedanta與鴻海合資設立半導體晶圓廠或是顯示器廠的公司股份比例，Vedanta大約持股63%，鴻海持股約37%。

赫巴預期，相關投資第一階段規模約120億美元，其中大約75億美元規劃投資半導體晶圓廠，另外30億美元至40億美元規劃投資顯示器製造廠，Vedanta也正與其他有意投資的合作夥伴或是財務投資者洽商，預估其他夥伴或是投資者的投資規模約20億美元至30億美元。

The Economic Times日前曾報導，鴻海與Vedanta規劃引介歐洲晶片大廠意法半導體（STM）成為科技夥伴，參與在印度製造半導體晶片的計畫。

對此赫巴不願證實，僅表示鴻海與Vedanta的合資公司，正與多家可提供半導體技術節點相關的科技夥伴洽商。

鴻海去年2月中旬宣布與Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，在印度製造半導體，印度媒體去年9月中旬曾報導，合資公司與古茶拉底省（Gujarat）地方政府簽署合作備忘錄，將在當地投資設廠。

鴻海在去年9月中旬曾表示，印度西部古茶拉底省工業發展、綠能、智慧城市的努力有目共睹，當地政府在基礎建設以及主動積極的支持，增加集團在當地建立半導體廠區的信心。

鴻海在去年2月中旬曾公告新設合資公司投資1.187億美元，持股比重約40%，產業人士指出，這可能就是與印度投資半導體有關。

Vedanta是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，Vedanta集團旗下包括電信工程公司、製造玻璃基板的子公司AvanStrate、以及光纖電纜子公司Sterlite。AvanStrate是全球前5大玻璃基板供應商。（編輯：楊凱翔）1120209