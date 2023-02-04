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鴻海與印度Vedanta合資設晶圓廠 傳邀意法半導體加入

2023/2/4 15:52
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海在印度布局傳新進展，當地媒體今天報導，鴻海與印度大型跨國集團Vedanta規劃牽線歐洲晶片大廠意法半導體（STM）成為科技夥伴，參與在印度製造半導體晶片的計畫，相關規劃最快3月中旬可明朗。

印度財經媒體The Economic Times今天引述消息人士報導，鴻海集團與印度大型跨國集團Vedanta規劃引介歐洲晶片大廠意法半導體成為科技夥伴，參與在印度製造半導體晶片的計畫。

鴻海集團去年2月中旬宣布與Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司，在印度製造半導體。The Economic Times指出，鴻海將成為合作計畫的領導者。

消息人士表示，印度政府相當看好鴻海集團此次投資計畫，預期相關計畫可能在3月中旬明朗，若鴻海與Vedanta合資設立半導體晶圓廠的計畫未能實現，鴻海也有機會憑藉自身能力在印度設立晶圓廠。

去年10月中旬，Vedanta集團高階主管向中央社表示，鴻海和Vedanta雙方合資計劃興建的28奈米12吋晶圓廠，預計2025年投入運作，初期產量將為每月4萬顆晶圓，隔年開始全速生產。

外電去年9月報導，為了成為全球晶片供應鏈的重要角色，印度政府決定原先用來獎勵投資半導體製造業的100億美元計畫將予以擴大。

Vedanta是印度一家跨國集團，以採礦及經營天然資源起家，Vedanta集團旗下不僅擁有電信工程公司，也有製造玻璃基板的子公司AvanStrate、以及光纖電纜子公司Sterlite，具備電子零件製造能力，AvanStrate也是全球前5大玻璃基板供應商。（編輯：張均懋）1120204

#鴻海集團
#Vedanta集團
#印度
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