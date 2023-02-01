鴻海在歐洲布局電動車零配件 劉揚偉最快3月赴美

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海董事長劉揚偉今天上午透露，集團正在歐洲規劃電動車零配件項目，此外他預計3月至4月赴美舉行簽約活動，威斯康辛州廠區新計畫也可能在期間公布。劉揚偉也規劃前往墨西哥廠，他表示，當地汽車項目投資陸續開花結果，逐步成形。

鴻海上午在新北市土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉率鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、半導體策略長蔣尚義、E事業群總經理林忠正、發言人巫俊毅等主管一同出席，儀式從10時15分開始，約莫10時22分結束，儀式後劉揚偉接受現場等候媒體短暫採訪。

談到歐洲電動車設廠布局，劉揚偉表示，當地市場氛圍以及政府對電動車的政策，可以更清楚一點，鴻海集團在歐洲正規劃電動車相關零配件項目，整車布局可能會慢一點，零配件項目會快一點。

談到延攬關潤（Jun Seki）擔任鴻海集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV）一職，劉揚偉指出，得知關潤從日本電產集團退休後，就透過各種管道與關潤聯繫，一開始關潤對鴻海集團不了解、有些許擔憂，經過溝通後，現在關潤積極參與鴻海集團電動車事務。

劉揚偉表示，關潤加入鴻海，不僅對集團有幫助，也對台灣電動車產業也有幫助。

談到美國行規劃，劉揚偉並透露，可能3月至4月會赴美國拜訪客戶，不過要看產業景氣、客戶以及COVID-19疫情狀況來決定行程，目前看來3月至4月可能前往美國，可能舉行簽約活動，另外也可能前往俄亥俄州的電動車工廠，而威斯康辛州廠區的新計畫，也可能在期間公布。

劉揚偉也表示，此次美國行也可能前往墨西哥廠，過去一段時間鴻海集團在墨西哥有不少投資，未來可能有新發展，除了以往資通訊（ICT）產業相關投資外，汽車項目也是布局重點，陸續開花結果，目前逐步成形。

媒體問及今年鴻海科技日重點，劉揚偉表示，除了再推出電動車新車型外，今年會邀請重要客戶一起參展相關電動車款。（編輯：楊凱翔）1120201