鴻海劉揚偉：今年景氣有挑戰 下半年拚反轉

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鴻海1日上午在土城總部舉行新春開工儀式，董事長劉揚偉（受訪者）表示，今年產業景氣仍面臨挑戰，若大家努力，下半年有機會反轉。 中央社記者鍾榮峰攝 112年2月1日

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海董事長劉揚偉今天上午表示，今年產業景氣面臨蠻大挑戰，COVID-19疫情和戰爭等變數將影響上半年景氣，若大家努力，下半年有機會反轉。

鴻海上午在新北市土城總部舉行新春開工儀式，劉揚偉率鴻海集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽、半導體策略長蔣尚義、E事業群總經理林忠正、發言人巫俊毅等主管一同出席，儀式從10時15分開始，約莫10時22分結束。

劉揚偉接受現場等候媒體短暫採訪表示，今年產業景氣面臨蠻大挑戰，COVID-19疫情、俄羅斯與烏克蘭戰爭等影響，將在今年發酵，世界各國想辦法讓影響降到最低，但影響無法避免，預期第1季和第2季會有影響，若大家努力，下半年有機會反轉，不過要看上半年景氣狀況才會清楚。

媒體問及中國大陸鄭州廠生產狀況，劉揚偉表示，中國大陸放鬆疫情管制後，其實有幫助，主要是不少員工確診康復，所以可以投入生產，目前鄭州廠以及中國大陸廠區生產，已恢復正常。（編輯：潘羿菁）1120201