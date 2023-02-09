印度卡納塔卡省政府官員拜會鴻海 聚焦投資合作

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海積極布局印度，南部科技大省卡納塔卡（Karnataka）政府於8日表示，相關高層在台拜會鴻海新北市土城總部，並與董事長劉揚偉洽商投資計畫。

卡納塔卡省官方於8日在推特（Twitter）貼出拜會鴻海集團以及劉揚偉的合照，並表示期待未來進一步合作。

卡納塔卡省長彭麥（Basavaraj Bommai）於8日向路透表示，雙方認真討論投資計畫。彭博指出，鴻海集團已經在印度安德拉省（Andhra Pradesh）以及坦米爾那都省（Tamil Nadu）設廠，製造蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）的電子產品。

印度地方政府積極洽商鴻海集團投資，印度媒體於1月上旬曾報導，泰倫加納省（Telangana）電子部門官方組團，與劉揚偉及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技董事長盧松青等高層代表在台灣台北會面，說明泰倫加納省的商機。報導中也刊出雙方在鴻海集團新北市土城總部的合影。

產業人士指出，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈，製造蘋果iPhone產品，去年9月下旬印度媒體曾報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省廠區已製造iPhone 14。（編輯：潘羿菁）1120209