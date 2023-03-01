加快布局 劉揚偉訪印度拜會總理莫迪

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（中央社記者林行健新德里28日專電）鴻海科技集團董事長劉揚偉訪問印度，並與印度總理莫迪會面，簡報印度布局的最新發展；這是劉揚偉過去8個多月來第2度造訪印度，顯示鴻海對印度市場的重視。

鴻海今天晚間在推特貼出劉揚偉拜會莫迪（Narendra Modi）的照片，兩人笑容滿面，莫迪與劉揚偉雙手緊握，展現良好情誼。

推文說，鴻海團隊與莫迪的會面相當溫馨，鴻海也向莫迪簡報了布局印度的最新情況，「鴻海將持續在印度打造生態系統，讓各方都可同享、合作與茁壯」。

印度電子暨資訊科技部（MeitY）今晚也在推特貼出次長夏瑪（Alkesh Kumar Sharma）歡迎劉揚偉、以及雙方開會的照片。

另方面，劉揚偉率領多名鴻海高階主管昨天在德里與中華民國駐印度代表葛葆萱及館員會面，就鴻海在印度的布局藍圖、聚焦項目以及印度經濟與產業整體發展狀況，進行交流。

鴻海與會高階主管包括前陣子加入鴻海的電動車策略長關潤（Jun Seki）、系統晶片設計中心副總經理劉錦勳等，雙方特別針對電動車以及半導體在印度發展的狀況進行深度交流。

去年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司，在印度製造半導體，成為台灣首個響應印度政府電子製造及生產獎勵計畫（PLI）的廠商。

印度新聞局（PIB）去年12月發布公告，宣布鴻海印度公司取得PLI在手機製造方面的補助資格，金額可達35億7170萬盧比（約新台幣13億2577萬元）。

劉揚偉此行還將與印度多個省分的省長、經濟官員會面，鴻海團隊也將視察印度市場與多個關鍵地點，作為制定印度發展策略的參考。（編輯：陳政一）1120301