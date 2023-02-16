鴻海連6年入選全球百大創新機構 有效專利逾6萬件

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（中央社記者張建中新竹16日電）鴻海再度入選科睿唯安（Clarivate）全球百大創新機構之列，已連續第6年上榜。鴻海目前有效專利數量逾6萬件，影響力備受矚目。

鴻海表示，目前有效專利數量有6萬1489件，其中以美國、日本的專利件數居多，分別占32.5%及27.3%，中國大陸專利件數占22.4%，台灣占10.4%，顯示集團的專利國際化布局策略。

鴻海指出，資通訊（ICT）產品零組件的專利占26.1%，奈米技術占20.9%，生產與製造技術占19.4%，類型分布相當廣泛。近年已將專利研發方向聚焦在「電動車、數位健康、機器人」3大新興產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」3項新技術領域，呼應集團新事業、新技術的發展方向。

鴻海集團中央智權總處處長林忠億今天透過新聞稿表示，連續6年入選全球百大創新機構，對鴻海在專利領域的努力是一大肯定；這也是鴻海在專利的政策與創新的文化長期推動的成果展現。

林忠億說，創新研發能力與技術應用能力，是鴻海在環境與產業迅速變化中不變的堅持。鴻海持續解決更多更難的問題，並與社會共享解決方案；專利是鴻海分享知識與技術的管道，除了能服務客戶做出更好的產品，更用來幫助新創公司發展更多元的應用，發揮更大的價值。

科睿唯安全球百大創新機構獎今年評選方式延續使用雙軌制方法學，除了評選專利數量，也針對企業收錄的所有專利項目，影響力、成功足跡、全球化、技術獨特性等指標評估與計分，更強調專利的質量以及影響力。（編輯：張均懋）1120216