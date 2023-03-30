毒梟養河馬成「遺毒」哥倫比亞砸大錢請牠們移民

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（中央社波哥大29日綜合外電報導）哥倫比亞今天表示，把70頭河馬移往海外保護區的工作已有進展，但要除掉這個已故毒梟艾士可瓦的「遺毒」代價不斐：得花350萬美元。

法新社報導，古柯鹼大亨艾士可瓦（Pablo Escobar）1980年代後期從非洲把河馬引進哥倫比亞，1993年他死後，河馬在炎熱的安迪奧奎亞（Antioquia）沼澤地四處亂竄繁衍，至今已多達150頭，讓環保機關束手無策。

當局表示，未來數月計劃捕捉並把近半數河馬移出此地，其中10頭將送往墨西哥北部的Ostok保護區，60頭運往印度一處設施。

Ostok保護區主人薩蘇埃塔（Ernesto Zazueta）告訴記者：「整個作業應該會花上350萬美元左右。」

他和安迪奧奎亞省長賈維利亞（Anibel Gaviria）表示，計劃把這些河馬誘捕至柵欄內，再用特製籠子把牠們送走。

哥國當局曾嘗試利用節育措施來控制河馬數量，但未能收效。

環境部去年宣布河馬是入侵物種，等於為撲殺開啟大門，現在當局宣布讓河馬搬家，等於是救了牠們性命。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120330