哥倫比亞總統大選候選人遭槍擊受傷 情況危急

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（中央社波哥大7日綜合外電報導）哥倫比亞右翼反對派參議員、明年總統大選候選人烏力貝（Miguel Uribe）今天在首都波哥大遭遇槍擊受傷，哥國政府譴責這是一場「攻擊」。

法新社和路透社等多家媒體報導，現年39歲的烏力貝情況危急，目前有1人被捕。

哥國外交部長薩拉比亞（Laura Sarabia）在社群媒體寫道：「暴力永遠不該是解決問題的方式…我真誠地希望烏力貝平安無事、脫離危險。」

烏力貝隸屬於保守派反對黨民主中心黨（Democratic Center），該黨由前總統艾爾伐羅．烏力貝（Alvaro Uribe）創立。兩人雖同姓，但無親屬關係。

根據民主中心黨發表的聲明，烏力貝當時正在首都一處公園舉行競選活動，「遭武裝分子從背後開槍襲擊」。該黨強烈譴責這起嚴重的攻擊事件，但未透露更多有關烏力貝傷勢細節。

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哥倫比亞總統府也發聲明說，政府「堅決且強力」譴責這起暴力攻擊，並呼籲對此展開徹底調查。

烏力貝的母親、記者杜爾拜（Diana Turbay）1991年遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）為首的麥德林集團（Medellin）綁架，在營救過程中不幸喪命。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140608