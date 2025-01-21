哥倫比亞游擊隊衝突釀百死 部分地區緊急狀態

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（中央社哥倫比亞第布20日綜合外電報導）哥倫比亞今天向左翼游擊隊宣戰，部署數千官兵以遏制暴力事件，同時宣布部分地區進入緊急狀態。這場衝突迄今已造成至少100人喪生，並威脅哥國脆弱的和平進程。

法新社報導，短短5天內，哥倫比亞爆發一波波流血事件，從南部偏遠的亞馬遜叢林，到與委內瑞拉接壤的東北部山區，這場衝突已導致近2萬人流離失所。

分析人士表示，暴力衝突是由敵對民兵組織之間爭奪地盤所引起，他們認為搖搖欲墜的和平進程阻礙他們團結，並對利潤豐厚的古柯鹼交易構成威脅。

哥國總統裴卓（Gustavo Petro）迄今一直將自身政治前途押注在緩和局勢與對話策略上，他表示這場危機將帶來政策轉變。

他今天向武裝團體「全國解放軍」（ELN）領袖發出嚴厲警告。全國解放軍近日在邊境地區與敵對勢力發生衝突，造成80人死亡。

裴卓宣布部分地區進入「內部動亂和經濟緊急狀態」之前表示：「全國解放軍已選擇走向戰爭，他們勢將面臨一場戰爭。」

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裴卓宣布進入緊急狀態，賦予地方當局權限，可限制人員流動及採取相關措施。

當局已派遣約5000名官兵到邊境地區，盼能控制哥國多年來最嚴重的一場暴力衝突。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140121