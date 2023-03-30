阿聯元首立長子為阿布達比王儲 兄弟分任要職

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（中央社杜拜29日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德今天任命41歲長子哈立德為阿布達比王儲，同時任命他的兄弟擔任重要職務，以鞏固家族權力。

綜合法新社和路透社報導，穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）掌管與美國結盟的石油輸出國家組織（OPEC）多年後，於去年成為阿聯元首和阿布達比統治者。他今天任命他的兄弟曼蘇爾（Sheikh Mansour）與杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）一同擔任副元首。

此舉似乎使阿布達比的權力核心進一步集中，阿布達比憑藉其龐大的石油蘊藏成為阿聯7個大公國的政治首，杜拜則是中東的商業和旅遊中心。

穆罕默德任命他的其他兄弟阿聯國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan）和哈薩（Hazza bin Zayed Al Nahyan）擔任阿布達比的副統治者。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations, ECFR）研究員畢昂可（Cinzia Bianco）在推特上表示，透過任命兄弟擔任新職務，穆罕默德保持了「部分權力分享平衡，但僅限在（阿布達比）那哈揚家族內部」。

穆罕默德選擇哈立德（Sheikh Khaled）作為王儲繼承王位，反映多數阿拉伯國家的趨勢，即兒子的繼承權優於兄弟，包括沙烏地阿拉伯也是如此。

阿聯是全球最大石油生產國之一，也是美國、俄羅斯和中國的盟友，隨著埃及和伊拉克等傳統大國近年來影響力減少，阿聯已成為中東地區主要勢力。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120330